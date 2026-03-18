19 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Первое в этом году заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Астраханской области провел Игорь Бабушкин

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел первое в этом году заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Обсуждали несколько вопросов - ход подготовка к празднованию 81-й годовщины Великой Победы, обстановку в регионе с подростковой преступностью, меры профилактики преступлений в сфере информационных технологий.

Губернатор в начале заседания отметил, что приоритетом в работе остается задача по обеспечению безопасности жителей и гостей области в период майских праздников, особенно в ходе массовых мероприятий. Ожидается, что только в торжественном построении на площади Ленина примут участие более 15 тысяч человек.

«Главная задача – обеспечить безопасность зрителей и участников, в том числе военнослужащих в составе парадных расчетов. Нужно исключить любые попытки сорвать запланированные мероприятия. Особое внимание – охране памятных мемориалов и мест воинских захоронений. В Астрахани и районах области более 300 таких объектов, и все они должны быть надежно защищены от вандализма и возможных провокаций», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Следующим вопросом стало рассмотрение ситуации с профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних. В частности, глава региона отметил тревожные тенденции, обозначенные Президентом страны на коллегии МВД, включая рост агрессии в поведении подростков.

Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД Мустахим Кусанов, руководитель агентства по делам молодежи Александр Голобоков и заместитель министра образования и науки Ирина Мудрая доложили о мерах, которые принимаются в регионе.

«Нужно усилить работу с образовательными организациями, активнее вовлекать школьников, особенно из группы риска, в общественную деятельность, и, конечно, разъяснять детям и их родителям возможные последствия противоправных действий», — заявил губернатор.

В завершение заседания министр государственного управления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский доложил о мерах по защите граждан от киберпреступлений. Он отметил, что только за прошлый год в регионе заблокировано 114 тысяч попыток взлома сайтов органов власти.

Губернатор призвал глав муниципалитетов контролировать информирование населения через СМИ о новых видах мошенничества.

(2026)|Фото: t.me/babushkin30

«Самой эффективной защитой от действий цифровых преступников были и остаются современные профилактические меры и информирование граждан», — резюмировал Игорь Бабушкин.

Теги: Игорь баабшкин, губернатор астраханской области, подростковая преступность, безопасность граждан


