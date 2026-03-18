Годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Астрахани отметили митинг-концертом

Сегодня в Астрахани прошел митинг-концерт, приуроченный к очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В ходе мероприятия участники вспоминали исторический день - 18 марта 2014 года, когда состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя выразили желание вернуться в состав России. Этот стало исторической датой, вехой, символизирующей единство и волю многонационального российского народа.

В мероприятии, которое прошло в центре «Коса», приняли участие представители исполнительных органов власти, депутатского корпуса Думы Астраханской области,члены общественных и волонтерских организаций региона.

Вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев обратился к участникам торжественного митинга: «Двенадцать лет назад Крым и город русской воинской славы – легендарный Севастополь - вернулись в родную гавань. Президент России Владимир Путин услышал волю людей и не оставил их в беде. Мы показали всему миру русский характер и то, что мы своих не бросаем. Сегодня наши героические воины защищают Родину и всех наших соотечественников, которые хотят говорить на русском языке и жить на своей родной земле без страха. Мы твердо знаем: Победа будет за нами!».

От имени Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова собравшихся приветствовал вице-спикер регионального парламента Олег Петелин.

«За эти годы, благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и Правительства России, сделано немало для всестороннего развития Крыма и Севастополя. Построен Крымский мост, проложена автомагистраль «Таврида», восстановлены теплоэнергетические сети, модернизирована социальная инфраструктура. Сегодня мы с гордостью видим, как молодёжь Крыма и Севастополя, так же, как и астраханская молодёжь, активно строит будущее нашей страны: получает образование, трудится на благо Родины, создаёт крепкие семьи. Это и есть подлинное продолжение традиций нашего многонационального народа, основанных на единстве, ответственности и любви к Отечеству!», - подчеркнул заместитель председателя Астраханской областной Думы.

Участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Александр Истратенко в своем выступлении назвал возвращение Крыма знаком возрождения России как великой державы, способной отстаивать свои интересы на мировой арене, действовать прямо и решительно, а Крымскую весну – символом единения народа и восстановления справедливости.

Завершился митинг-концерт творческими номерами солистов астраханских ансамблей. После концерта активисты молодежных организаций региона организовали тематический флешмоб.