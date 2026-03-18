В астраханской ГКБ №3 им. С.М.Кирова продолжается реабилитация ветеранов СВО

В ГКБ №3 им. С.М.Кирова в Астрахани с пациентами работают врачи-неврологи, психотерапевты, травматологи-ортопеды. Для каждого подбирают индивидуальный комплекс с учетом состояния здоровья.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Астраханской области, в частности используются различные методики для восстановления – лечебные физкультура и массаж, физиопроцедуры, роботизированная механотерапия и другие. Есть тренажёры для восстановления функции ходьбы и координации движений, разработки суставов и иное современное оборудование.

Новая техника поступила в больницу в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В частности, в 2025 году было поставлено 48 единиц оборудования на сумму более 60 млн рублей.

«Индивидуальный подход в сочетании с новыми технологиями создают условия для успешного восстановления. Нашу реабилитационная база – лучшая в регионе», – отметил главный врач ГКБ №3 им. С.М.Кирова