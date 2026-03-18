Мизулина вступилась за студентов УрФУ, выселяемых из общежитий для проведения МФМ

18 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мизулина вступилась за студентов УрФУ, выселяемых из общежитий для проведения МФМ

Глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина вступилась за студентов Уральского федерального университета, которых хотят на три месяца выселить из общежитий в Новокольцовском ради заселения участников Международного фестиваля молодежи.

Напомним, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Однако, как распорядилось руководство вуза, студентам необходимо покинуть свои комнаты на период с 1 июля до 1 октября. Университет пообещал компенсировать затраты на переезд, проживание и билеты до дома, разрешил временно обучаться онлайн, а также предоставил камеры хранения.

Однако такое распоряжение вызвало много вопросов. В своих обращениях к Мизулиной студенты пишут, что никаких официальных документов с требованием переехать им не предоставили - все только на словах. Как вещи будут храниться и разбираться в общих камерах хранения тоже неясно, а обещанные меры поддержки распространяются только на льготников, бюджетников и частично семьи. Но и этот небольшой круг студентов не рад перспективе переселяться из современных оборудованных ванными и кухнями комнат в старые общежития с тараканами и грязными туалетами.

40 тыс. на съем жилья в случае нехватки мест, которые обещает вуз, также не хватит на аренду за три месяца. Те же, кто учатся на коммерции и вовсе лишаются возможности остаться в городе для практики или работы и вынуждены искать деньги на билет домой и транспортировку вещей. В совсем невыгодном положении оказываются студенты сироты, иностранцы и матери-одиночки.

Студенты не понимают, почему с заключенным договором на проживание они должны съезжать из-за гостей, о проживании которых организаторы заранее не подумали. Непонятно и то, зачем съезжать на целых три месяца, если фестиваль длится всего шесть дней. Возмущение вызывает и то, что учащихся и платящих за очное обучение вынуждают, хоть и временно, учиться онлайн, а переезжать заставляют буквально во время сессии.

"Для многих студентов это решение руководства стало полной неожиданностью. Вчера в вузе состоялась открытая встреча студентов с проректором. Судя по письмам студентов, четких ответов в ходе встречи на вопросы они так и не получили. Конечно, нужно быть гостеприимными. Но и о благополучии наших ребят тоже важно позаботиться", - написала в своих соцсетях Мизулина.

Предполагается участие 10 тыс. студентов из разных стран и регионов России, а также 2 тыс. волонтеров. Они и будут проживать в общежитиях с 1 июля по 1 октября 2026 года.

Теги: УрФУ, Новокольцовский, Мизулина, ФЕстиваль молодежи, общежитие, выселение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети