Мизулина вступилась за студентов УрФУ, выселяемых из общежитий для проведения МФМ

Глава Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина вступилась за студентов Уральского федерального университета, которых хотят на три месяца выселить из общежитий в Новокольцовском ради заселения участников Международного фестиваля молодежи.

Напомним, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Однако, как распорядилось руководство вуза, студентам необходимо покинуть свои комнаты на период с 1 июля до 1 октября. Университет пообещал компенсировать затраты на переезд, проживание и билеты до дома, разрешил временно обучаться онлайн, а также предоставил камеры хранения.

Однако такое распоряжение вызвало много вопросов. В своих обращениях к Мизулиной студенты пишут, что никаких официальных документов с требованием переехать им не предоставили - все только на словах. Как вещи будут храниться и разбираться в общих камерах хранения тоже неясно, а обещанные меры поддержки распространяются только на льготников, бюджетников и частично семьи. Но и этот небольшой круг студентов не рад перспективе переселяться из современных оборудованных ванными и кухнями комнат в старые общежития с тараканами и грязными туалетами.

40 тыс. на съем жилья в случае нехватки мест, которые обещает вуз, также не хватит на аренду за три месяца. Те же, кто учатся на коммерции и вовсе лишаются возможности остаться в городе для практики или работы и вынуждены искать деньги на билет домой и транспортировку вещей. В совсем невыгодном положении оказываются студенты сироты, иностранцы и матери-одиночки.

Студенты не понимают, почему с заключенным договором на проживание они должны съезжать из-за гостей, о проживании которых организаторы заранее не подумали. Непонятно и то, зачем съезжать на целых три месяца, если фестиваль длится всего шесть дней. Возмущение вызывает и то, что учащихся и платящих за очное обучение вынуждают, хоть и временно, учиться онлайн, а переезжать заставляют буквально во время сессии.

"Для многих студентов это решение руководства стало полной неожиданностью. Вчера в вузе состоялась открытая встреча студентов с проректором. Судя по письмам студентов, четких ответов в ходе встречи на вопросы они так и не получили. Конечно, нужно быть гостеприимными. Но и о благополучии наших ребят тоже важно позаботиться", - написала в своих соцсетях Мизулина.

Предполагается участие 10 тыс. студентов из разных стран и регионов России, а также 2 тыс. волонтеров. Они и будут проживать в общежитиях с 1 июля по 1 октября 2026 года.