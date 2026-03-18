Депутат Свинцов исключен из ЛДПР за прогнозы по блокировкам интернета

ЛДПР исключила из своих рядов заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова.

Такое решение принял президиум высшего света ЛДПР. Причиной стало "совершение им действий, порочащих репутацию ЛДПР, и массовые жалобы со стороны жителей России".

В ЛДПР сочли, что Свинцов занимается "хайпожорством" на теме блокировок. Поводом для партийных рестрикций были многочисленные комментарии Свинцова относительно работы Telegram, "белых списков", VPN и в целом мобильного интернета.

"Решение по данному вопросу [исключению Свинцова] было принято единогласно, без предварительных совещаний", — подчеркнула пресс‑секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.

Накануне депутат Свинцов объяснил проблемы с мобильным интернетом в столице "пусконаладочными работами" по внедрению новой системы маршрутизации трафика.