Форум "Патриоты Урала" станет всероссийским

В Ханты-Мансийске проходит пленарная сессия V форума "Патриоты Урала". На ней объявлено о повышении статуса форума до всероссийского.

По словам уральского полпреда Артёма Жоги, каждый форум показывает, что есть, над чем работать. И трудности укрепляют, считает полпред.

Он сообщил о новом статусе форума.

"Президент России оценил работу форума и поддержал идею проводить его как всероссийский. VI форум пройдёт под эгидой всероссийского в августе 2026 года", - сказал уральский полпред.

Форум "Патриоты Урала", инициированный Артёмом Жогой, призван объединить волонтёров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей.

На нынешний форум в Ханты-Мансийске подано рекордное число заявок за всё время существования мероприятия — 1 278 из 43 субъектов России от Камчатки до Карелии. В том числе о желании принять участие в новой площадке "Патриоты Урала. Дети" заявили 286 россиян в возрасте от 14 лет.