Волонтерский центр РМК и "Поисковое движение России" договорились о сотрудничестве

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие слета актива региональных отделений "Поискового движения России" в УрФО. Мероприятие объединило 200 участников из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, активисты встретились, чтобы обменяться опытом и обсудить планы на полевой поисковый сезон. В этом году поисковые отряды отправятся на Аджимушкайские каменоломни вблизи города Керчи, ставшие местом героической 170-дневной обороны от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году. Еще одним местом поисков станет Дальневосточный фронт. Разведывательные работы проведут на островах Сахалин и Шумшу.

Студенческие экспедиции запланированы в Волгоградской и Псковской областях. Уже традиционными для масштабных полевых работ стали Новгородская, Тверская и Ленинградская области.

Помощь в организации мероприятия оказал Волонтерский центр РМК "Сила Урала". Он вот уже несколько лет поддерживает поисковые отряды, которые отправляются на места сражений Великой Отечественной войны с целью поиска и идентификации погибших защитников Отечества. Для участников экспедиций закупают палатки, спальные мешки и все необходимое для организации и проведения поисковых экспедиций.

На слете Волонтерский центр РМК подписал соглашение о сотрудничестве с "Поисковым движением России".

"Волонтерский центр РМК на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". В рамках этого партнерства были организованы и проведены поисковые экспедиции, направленные на обнаружение и достойное захоронение останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Подписание соглашения в 2026 году призвано закрепить достигнутые результаты и стать новой отправной точкой для дальнейшего развития сотрудничества, расширения географии и масштабов поисковых работ. Горжусь тем, что такие важные события продолжаются и объединяют неравнодушных людей со всей страны!", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Одной из знаковых экспедиций, которую Волонтерский центр РМК поддержал в 2021 году, была поездка в села Гайтолово и Тортолово в Ленинградской области, где во время войны шли бои. Поисковики нашли там останки 146 солдат.

В 2022 году южноуральские активисты участвовали в экспедиции у подножия Эльбруса. Почти две недели ребята работали в районе Марухского перевала и горы Эльбрус, где в далеком 1942 году солдаты Красной армии преградили путь немецким формированиям. В итоге удалось отыскать останки 25 погибших красноармейцев.

Основной целью поисковых работ является идентификация обнаруженных останков воинов и восстановление их судеб. Для этого крайне важны находки: солдатские медальоны, подписные кружки, фляги, котелки и ложки, партийные билеты.

"Поисковики делают великое дело. Благодаря их труду тысячи солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, обретают имена и возвращаются из небытия. Десятки тысяч семей наконец-то узнают судьбу своих пропавших без вести родных. И это результат колоссальной кропотливой работы, которая ведется по всей стране. Но поиск не ограничивается полевыми работами. Это огромная просветительская миссия: создаются музейные экспозиции, обрабатываются запросы граждан. С каждым годом движение объединяет все больше неравнодушных людей. Вместе мы формируем отношение к истории, передаем будущим поколениям понимание подлинных ценностей – долга, чести и уважения к подвигу предков", - рассказала ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.