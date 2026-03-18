18 Марта 2026
Общество Костромская область
Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

Губернатор Сергей Ситников высказал предложения по развитию инфраструктуры "Золотого кольца"

Губернатор Костромской области Сергей Ситников высказал предложения по развитию инфраструктуры "Золотого кольца" во время стратсессии в координационном центре Правительства России.

"Золотое кольцо" стало национальным российским символом, олицетворяющим единение страны. Город Кострома – один из ключевых городов классического маршрута "Золотое Кольцо". Туристские бренды региона известны по всему миру: Родина Российской Снегурочки, колыбель династии Романовых, сырная и ювелирная столица России", - отметил Сергей Ситников.

Губернатор подчеркнул уникальность населенных пунктов Костромской области, которые дополнительно включены в туристический маршрут "Золотое кольцо". Галич – древний форпост XII века, привлекающий гостей спортивными событиями. Нерехта – музей под открытым небом с купеческой архитектурой. Красное-на-Волге – всероссийский центр ювелирного промысла, где создается каждое второе украшение страны. Судиславль – центр старообрядческой культуры. Сусанино – земля, связанная с подвигом национального героя.

(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

"Благодаря этим городам маршрут "Золотого кольца" заиграет новыми красками. Раньше туристы видели парадную историю в столицах. Путешествия в малые города погрузят гостей в культуру народов центральной России, деликатно приправленную современными формами приема, размещения и занятий", - отметил глава региона.

Сергей Ситников предложил новые межрегиональные маршруты-спутники исторической и патриотической тематики. Например, маршруты "Волжский путь императрицы Екатерины II", "Тропой народного единства". Также глава региона обратил внимание участников совещания на промышленный туризм.

"Мы заметили очень интересную особенность последнего десятилетия. Это интерес к промышленному туризму, о котором, к сожалению, мы сегодня не говорили. Видим, что достаточно большое количество турпосещений рассчитано на возможность посетить костромские производства, познакомиться с их работой, с их продукцией. Полагаю, нам это направление обязательно надо развивать".

(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

Особое внимание в выступлении главы региона было уделено вопросам модернизации аэропортов, обновления авиапарка и субсидирования перевозок и безопасности на федеральных трассах. Сергей Ситников предложил вернуться к вопросу расширения трассы Р-132 на участке "Ярославль – Кострома", отметив, что двух полос в часы пик недостаточно. Обгоны становятся опаснее, а время в пути затягивается.

Для развития круизов по Волге необходимы универсальные заправочные комплексы для водного и наземного транспорта.

(2026)|Фото: пресс-служба губернатора Костромской области

Отдельно Сергей Ситников остановился на практике вовлечения молодежи в туризм. В 2026 году регион запускает проект "Губернский водный тракт" – познавательные сплавы на байдарках и сапбордах по малым рекам. Подобный опыт мог бы стать основой для разработки межрегиональных образовательных программ для будущих путешественников и защитников Отечества.

Предложения будут внесены в протокол заседания стратегической сессии, отметил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

"Все эти предложения себе в работу возьмем. Это войдет в протокол. Идеи замечательные. Будем над ними работать", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

