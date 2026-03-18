Коммунистам запретят использовать образ Ленина в агитации

В ГД прошло первое чтение законопроекта, ограничивающего использование в предвыборной агитации изображений умерших людей, а также изображений, сгенерированных искусственным интеллектом.

Инициатива направлена на защиту от некорректного и злонамеренного использования образов, в том числе исторических личностей. Как пояснили авторы идеи, отвечая на вопрос представителей КПРФ о допустимости использования в агитации образа Владимира Ленина, законопроект призван исключить возможность манипуляции с изображениями ушедших из жизни граждан.

"Вы должны тоже понимать, что изображение известных личностей, в том числе Владимира Ильича Ленина, может быть использовано как за, так и против. И вот эта как раз ситуация, на наш взгляд, недопустима в отношении любой исторической личности или любого гражданина, который ушел из жизни уже. Поэтому, естественно, получить согласие, мы понимаем, невозможно. И это защищает не только тех, кто хотел бы это делать, но и от необоснованного, некорректного использования изображения людей, ушедших из жизни, в том числе которое может применяться и в контрагитации", — отметил депутат Государственной думы от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

Авторы подчеркивают, что под запрет попадают как сгенерированные образы, так и изображения умерших, поскольку они не могут защитить себя в суде. Законопроект призван оградить общество от неправомерного использования образов, которые могут применяться в агитации и контрагитации.

Ранее аналогичные ограничения обсуждались в контексте защиты персональных данных и недопущения манипуляции общественным мнением.