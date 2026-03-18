В уральской Кушве открылся современный зал бокса

На Среднем Урале в Кушвинском МО на территории присутствия филиала Волковский ГОК АО "Святогор" торжественно открыли современный зал бокса.

Как сообщили Накануне.RU в филиале Волковский ГОК АО "Святогор", в качестве площадки для проведения будущих тренировок, боев и спаррингов было выбрано пустующее в центре города помещение. Чтобы дать объекту новую жизнь, потребовалась его масштабная реконструкция.

"За помощью в реализации этого проекта мы обратились к нашему давнему социальному партнеру – АО "Святогор". И получили поддержку. Ремонтные работы на площади более 340 квадратных метров стартовали весной прошлого года", - рассказал глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин.

В ходе реконструкции строители практически с нуля возвели новый спортивный объект, оборудовав в его стенах сразу два зала – для занятий боксом и тренажерный. С этой целью в помещении цоколя была проведена полная перепланировка, заменены системы освещения и отопления, установлены новые оконные и дверные блоки. Для юных спортсменов оборудованы душевые и туалетные кабинки, а помещение оснащено раздевалками. В новом качестве предстал и сам интерьер.

"Приятно отметить, что этот объект полностью соответствует федеральному стандарту спортивной подготовки по одному из популярнейших видов единоборств. Более того, сегодня в распоряжении кушвинских боксеров есть все необходимое снаряжение, включая шлемы, перчатки, другие специализированные средства защиты, а также профессиональный боксерский ринг. Уверен, юные спортсмены по достоинству оценят новое современное пространство", - подчеркнул заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО "Святогор" Юрий Мурзаев.

Право торжественно открыть это пространство было предоставлено восходящей 16-летней звездочке из Кушвы – кандидату в мастера спорта по боксу Зинаиде Романовой. Свидетелями этого значимого события также стали первые лица регионального министерства физической культуры и спорта, правления Свердловской областной Федерации бокса, руководители учреждений спорта Кушвинского МО и представители тренерского состава.

В день открытия зала бокса гости смогли оценить мастерство кушвинских боксеров. Их вниманию были представлены показательные спарринги среди юношей и девушек, прошедшие на новом ринге.

"Открытие очередного спортивного объекта на территории Кушвы является важной составляющей нашей социальной программы. Мы понимаем значимость спорта и здорового образа жизни для формирования будущего поколения. Ориентируясь на долгосрочные планы развития, наше предприятие стремится создать комфортные условия для жизни и занятия спортом. Это инвестиции в будущее, создание условий для оттачивания мастерства юных спортсменов, укрепления здоровья молодежи и воспитания характера. А еще это возможность подготовки кушвинских боксеров к соревнованиям самого разного уровня. И этот уровень они обязательно покажут", - подытожил главный инженер филиала Волковский ГОК АО "Святогор" Александр Данилкин.