В России
Фото: Накануне.RU

Штрафы для самокатчиков: сколько придется заплатить за нарушения в сезоне

Пользователям электросамокатов стоит внимательнее следить за дорогой, так как за несоблюдение правил им грозят штрафы. Председатель комитета Мособлдумы Максим Коркин предупредил, что поездка вдвоем на одном устройстве или превышение скорости обойдутся в 800 рублей. Если водитель самоката не уступит дорогу пешеходу, сумма взыскания вырастет и составит от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Депутат подчеркнул, что управление таким транспортом требует ответственности. За выезд на проезжую часть или создание помех другим участникам движения нарушитель заплатит 1000 рублей. Пьяная езда, а также случайное причинение вреда здоровью легкой или средней тяжести караются штрафом до 1500 рублей. К средствам индивидуальной мобильности закон относит аппараты весом до 35 килограммов и мощностью не более 0,25 киловатта. Для поездок на такой технике человеку не нужны водительские права или регистрационные документы.

Закон устанавливает и четкие возрастные рамки. Дети до 7 лет могут кататься по тротуарам только вместе с родителями. Ребятам от 7 до 14 лет сопровождение взрослых уже не требуется, но зоны для катания остаются теми же. Подростки старше 14 лет имеют те же права, что и взрослые.

Сообщалось, что Челябинская область заняла восьмое место в общероссийском рейтинге по количеству аварий с электросамокатами, зафиксировав 106 ДТП за 2025 год. Высокий уровень аварийности вынудил власти региона принимать меры: так, в Магнитогорске уже ввели жесткие ограничения, запретив езду по оживленным тротуарам и дорогам.

