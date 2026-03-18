В России могут отменить миграционные карты для иностранцев

В России могут упразднить миграционные карты для иностранных граждан. Министерство внутренних дел РФ предлагает отменить этот документ, поскольку он утратил свою актуальность. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Изначально миграционная карта служила для учета временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в стране. В ней содержалась информация о прибывшем. Но сейчас обмен необходимыми данными происходит в электронном виде между ведомствами, что позволяет контролировать пребывание иностранцев, отмечают в МВД. Кроме того, разрабатываются новые инструменты. Создан реестр контролируемых лиц, а в 2026 году заработает "Цифровой профиль иностранного гражданина" с данными о пересечении границы и пребывании в России. Предполагается, что вместо миграционной карты будет введено обязательное уведомление о въезде для большинства безвизовых иностранцев.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2028 года. Отсрочка нужна для завершения создания "цифрового профиля" мигранта, запуска механизма подачи заявлений о въезде и пребывании. Также нужно разработать ряд подзаконных актов, внести правки в международные договоры России.