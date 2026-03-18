18 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

ФАС получила право лично менять тарифы на свет и тепло в регионах

Сенаторы утвердили закон, который дает Федеральной антимонопольной службе новые рычаги влияния на региональные власти. Теперь ведомство будет строже следить за тем, как на местах устанавливают цены на электричество и отопление. Новые правила помогут быстро устранять нарушения и не дадут регионам завышать или занижать тарифы вопреки федеральным нормам, пишет ТАСС.

Главное новшество позволяет ФАС самостоятельно пересматривать границы цен на розничном рынке. Служба воспользуется этим правом, если региональные чиновники дважды за год проигнорируют ее требования или замечания. Кроме того, антимонопольщики теперь сами решат, как распределять выручку между сетевыми организациями. У местных органов будет всего месяц, чтобы переделать свои документы под решение Москвы.

Закон также наводит порядок в кадрах: теперь чиновник не может руководить тарифным ведомством в статусе "исполняющего обязанности" дольше четырех месяцев. Чтобы сделать работу прозрачной, власти официально запускают систему ФГИС "Тариф". Через эту цифровую платформу ведомства будут обмениваться всей информацией о ценах, а управлять базой данных доверили специалистам ФАС.

Ранее ФАС отчиталась об исключении из коммунальных тарифов почти 103 млрд рублей необоснованных расходов, которые региональные власти незаконно заложили в платежки за последние три года. Основная часть этих средств пришлась на электроэнергию, вывоз мусора и отопление, причем только в 2025 году ведомство предписало убрать из расчетов более 50 млрд рублей.

Теги: фас, тариф, закон


