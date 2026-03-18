Журналистку Катерину Гордееву* оштрафовали за пропаганду ЛГБТ**

Московский суд признал журналистку Катерину Гордееву* виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений**. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, судья вынес решение по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Эта статья запрещает распространять в сети информацию о нетрадиционных предпочтениях, смене пола или отказе от деторождения.

В ходе заседания суд установил, что Гордеева нарушила закон, опубликовав запрещенные материалы в интернете. За это правонарушение журналистке назначили административный штраф в размере 120 тысяч рублей. Судебное решение подтвердило, что контент блогера продвигал идеи, которые противоречат действующему российскому законодательству о защите традиционных ценностей.

На данный момент Гордеева* и ее представители не комментировали решение суда и возможную апелляцию.

Сообщалось, что в Екатеринбурге 19 марта рассмотрят дело местной жительницы Евгении Август, которую обвиняют в пропаганде ЛГБТ** и смены пола. По данным Роскомнадзора, женщина, будучи участницей организации "Центр Т"***, опубликовала запрещенные материалы в одном из мессенджеров. Это разбирательство проходит на фоне массовых блокировок подобных интернет-ресурсов в России.

*Катерина Гордеева признана в РФ иностранным агентом. ** Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ. ***- движение признано экстремистским и запрещено в РФ.