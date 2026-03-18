Программы поддержки бизнеса на Кубани стали предметом обсуждения на встрече Юрия Бурлачко с главой регионального профильного департамента

Председатель Законодательного Собрания Краснодарская края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлией Приходько. Во встрече также принял участие первый заместитель председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам Алексей Титов.

Руководитель парламента, открывая обсуждения, отметил выстроенную систему конструктивного взаимодействия департамента с Законодательным Собранием.

Юлия Приходько в ходе встречи со спикером акцентировала, что первостепенной задачей департамента является сохранение достигнутых показателей, малого бизнеса и объема инвестиций. Также предметом обсуждения стали вопросы, касающиеся развития инвестиционного потенциала региона, разработки новых инструментов содействия инвесторам, малому и среднему бизнесу, оказания помощи предпринимателям-участникам СВО.

Руководитель департамента, в частности, рассказала об обучающей программе «СВОй бизнес». 5-дневный интенсив прошел на Кубани впервые в начале марта и был очень востребован целевой аудиторией. В программе приняли участие порядка 30 слушателей, в финале 22 из них защитили свои бизнес-проекты.

Председатель ЗСК отметил, что подобные проекты следует развивать и далее, так как ветераны СВО это стратегический актив для развития бизнеса в крае.

Руководитель департамента выразила благодарность профильному комитету ЗСК за поддержку инициатив департамента.

Подводя итоги встречи, Юрий Бурлачко отметил, что сейчас крайне актуально приложить все усилия для сохранения кубанских предприятий.

«Вы обладаете достаточным опытом в вверенной сфере деятельности, и уверен, что под вашим руководством департамент сохранит набранные темпы работы. В нынешнее сложное время необходимо не только не откатиться назад, но и продвинуться вперед. Совместными усилиями мы сможем это реализовать. Депутатский корпус и далее готов в оперативном режиме оказывать департаменту всю необходимую помощь», - подытожил Юрий Бурлачко.