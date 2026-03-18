Фото: t.me/babushkin30

Участниками Всероссийской Премии «Особенное счастье», которая пройдет в Астрахани в 2026 году, станут более 400 семей

"Всероссийская Премия «Особенное счастье» пройдет в Астраханской области уже в седьмой раз", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Накануне он в формате видеоконференцсвязи принял участие в пресс-конференции, посвященной итогам заявочной кампании VII Всероссийской Премии «Особенное счастье» и новым векторам развития проекта. 

Напомним, премия появилась в Астраханской области в 2020 году и сейчас объединяет родителей особенных детей со всей России, а также из стран СНГ. В прошлом году региональные этапы прошли в Иркутской и Нижегородской областях, Камчатском крае и Дагестане. Сейчас обсуждается участие еще трех регионов.

«Для Астраханской области премия «Особенное счастье» – не просто социальный проект. Это часть масштабной работы по поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это люди, которые каждый день совершают настоящий подвиг. Воспитывая своих детей и поддерживая друг друга, они создают новые возможности для тысяч других семей», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор поблагодарил заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель Комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анну Кузнецову за большую личную вовлеченность в реализацию проекта. Анна Кузнецова отметила, что такие проекты как «Особенное счастье», где все объединяются вокруг семьи, имеют особую ценностью. 

По словам учредителя Всероссийской Премии «Особенное счастье», заместителя председателя Городской Думы МО «Городской округ город Астрахань» Лилии Ивановой, неделю назад были подведены итоги очередного отбора на соискание премии, в этом году поступило более 400 заявок от семей из разных регионов, а также из Республики Беларусь. Имена лауреатов этого года станут известны на торжественной церемонии, которая традиционно пройдет в Астрахани и будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

 

Мнения из сети