В Югре нашли путь психологической реабилитации участников СВО

В Югре бойцы, вернувшиеся с полей СВО, могут пройти психологическую реабилитацию, связавшись с "Ассоциацией ветеранов специальной военной операции".

Глава ассоциации, командир батальона "Югра" Дмитрий Аксёнов в разговоре с журналистом Накануне.RU на полях V форума "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске сообщил, что на своём опыте знает, что такая реабилитация необходима.

"Вижу проблемы медицинской, социальной реабилитации. Поговорил бы [на форуме] и о психологической реабилитации. Все ребята думают, что здоровы, но это не так, и с людьми надо работать. Я когда пришёл в 2002 г. после Чечни, был жёсткий посттравматический синдром", - сказал Аксёнов.

Проявилось это в отсутствии нормального сна, боязни ходить по прямой. "Я себя выводил из этого состояния спортом. Рукопашный бой, борьба. Мне нужна была физическая нагрузка. Долго я выходил, несколько лет. Ребята приходят с СВО, то же самое происходит", - сказал Аксёнов.

Он полагает, что бойцам надо не закрываться психологически, а признавать имеющиеся проблемы.

"Мы пытаемся помогать через ассоциацию. Задача - чтобы все ветераны округа вливались в такую работу. Боец не сможет пойти к гражданскому специалисту, ему легче по-братски обратиться ко мне. Я его насквозь вижу. Задача - подставить братское плечо", - сказал Аксёнов.

Говоря о форуме, Аксёнов отметил, что связка волонтёрского корпуса "Душевный ОПК" и бойцов настолько сильна, что в результате взаимодействия подчас создаются семьи.

"Есть связка. Ребята с передовой иногда выходят на связь, о чём-то просят, и волонтёры работают с ними напрямую. Иногда семьи образуются между волонтёрами и бойцами", - сказал Аксёнов.