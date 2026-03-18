В Правительстве Тюменской области рассмотрели меры по сокращению аварий с участием детей

В Правительстве Тюменской области рассмотрели меры по сокращению аварий с участием детей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В преддверии весенних каникул заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов провел заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения в расширенном составе, на котором рассматривался вопрос реализации мероприятий, направленных на устранение причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

В числе участников - начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

"Мы уделяем особое внимание безопасности детей. В преддверии весеннего и летнего периода мы понимаем, что повышается их мобильность на уличной дорожной сети - используют велосипеды, самокаты, питбайки, мотоциклы и даже автомобили. Основную роль здесь играют также родители, которые должны быть примером правильного поведения на дорогах", - заявил Сергей Шустов.

В Тюменской области в среднем происходит 451 ДТП в год с участием детей, сообщил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

"В целом по итогам 2025 года мы имеем снижение общего количества автоаварий на дорогах региона. Но итоги в части самого важного - безопасности наших детей настораживают - произошло 490 аварий, в которых так или иначе пострадали дети, к сожалению 7 детей погибли, 540 - ранены. Растет количество "детей-водителей" - тех, кто, не имея права в силу возраста, сел за руль того или иного транспортного средства. Только за последние два дня мы задержали 22 водителя без водительского удостоверения в областном центре, значительная часть из них - несовершеннолетние", - отметил он.

Участники совещания после докладов выступили с предложениями по предотвращению аварий с участием детей. Рабочей группой будет подготовлен план действенных мероприятий, который поможет сохранить жизнь и здоровье нашим детям.