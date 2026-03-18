В Правительстве Тюменской области рассмотрели меры по сокращению аварий с участием детей

18 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Правительстве Тюменской области рассмотрели меры по сокращению аварий с участием детей

В Правительстве Тюменской области рассмотрели меры по сокращению аварий с участием детей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В преддверии весенних каникул заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов провел заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения в расширенном составе, на котором рассматривался вопрос реализации мероприятий, направленных на устранение причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

В числе участников - начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

"Мы уделяем особое внимание безопасности детей. В преддверии весеннего и летнего периода мы понимаем, что повышается их мобильность на уличной дорожной сети - используют велосипеды, самокаты, питбайки, мотоциклы и даже автомобили. Основную роль здесь играют также родители, которые должны быть примером правильного поведения на дорогах", - заявил Сергей Шустов.

В Тюменской области в среднем происходит 451 ДТП в год с участием детей, сообщил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

"В целом по итогам 2025 года мы имеем снижение общего количества автоаварий на дорогах региона. Но итоги в части самого важного - безопасности наших детей настораживают - произошло 490 аварий, в которых так или иначе пострадали дети, к сожалению 7 детей погибли, 540 - ранены. Растет количество "детей-водителей" - тех, кто, не имея права в силу возраста, сел за руль того или иного транспортного средства. Только за последние два дня мы задержали 22 водителя без водительского удостоверения в областном центре, значительная часть из них - несовершеннолетние", - отметил он.

Участники совещания после докладов выступили с предложениями по предотвращению аварий с участием детей. Рабочей группой будет подготовлен план действенных мероприятий, который поможет сохранить жизнь и здоровье нашим детям.

Теги: аварии, ДТП, дети


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети