Уральский полпред оценил в Ханты-Мансийске "Душевный ОПК"

Уральский полпред Артём Жога во время работы в Ханты-Мансийске на V форуме "Патриоты Урала" изучил достижения "Душевного ОПК" - осмотрел выставку, рассказывающую о труде волонтёров, помогающих бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Кто-то из волонтёров занимается производством белья, кто-то - обучением оказанию медицинской помощи. После осмотра Жога высказался об увиденном в разговоре с журналистами и уточнил, что термин "Душевный ОПК" придумали на Урале.

"Формулировка родилась на IV форуме в Новом Уренгое. Мы не могли понять, как назвать эту проделанную работу. Всё сделано с душой - связаны носки, собраны вещи первой необходимости. Война ведь это не только боевые действия, но и короткие минуты отдыха", - сказал Жога.

Также полпред сообщил, почему нынешний форум проходит именно в Югре.

"Впервые я оказался в Югре в январе 2024 г. и столкнулся с большим количеством людей, помогающих фронту. Это сильно запало мне в душу. Также здесь базируется гуманитарный корпус. Площадка даёт возможность поделиться опытом Югры. Да и не планировалось, что форум будет в одном месте", - сказал Артём Жога.