О первом заседании Молодежного парламента второго созыва при Городской Думе Астрахани рассказал Игорь Седов

В Астраханской городской Думе состоялось первое заседание обновленного состава Молодежного парламента. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель городского парламента Игорь Седов.

"Вместе с председателем комитета по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике Максимом Карташовым и начальником городского управления образования Сергеем Фроловым принял участие в первом заседании Молодежного парламента при Городской Думе Астрахани VIII созыва!, - отметил Игорь Седов.

Повестка первого заседания включала ключевые организационные вопросы. Путем открытого голосования ребята избрали председателя Молодежного парламента, его заместителя и секретаря. Теперь им предстоит вести работу по координации и взаимодействию с депутатским корпусом.

"Для достижения целей и задач необходима слаженная работа и готовность принимать на себя дополнительные обязательства. Уверен, что энергия, свежие идеи и неравнодушие нового состава Молодежного парламента помогут сделать Астрахань лучше. Со своей стороны гарантирую поддержку всех полезных начинаний", - подчеркнул Игорь Седов.