В России введут строгий ГОСТ на спортивную одежду

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на спортивную одежду, который вступит в силу 30 ноября 2026 года. Новые правила затронут мужские и женские вещи из любых материалов. При этом ведомство сделало исключение: ГОСТ не коснется одежды, которую шьют по индивидуальным заказам или специально для экипировки спортивных команд, сообщает ТАСС.

Специалисты разделили спортивные изделия на группы по полу, сезону и назначению. В основу стандарта лег принцип трех слоев. К первому слою отнесли вещи, которые касаются кожи: футболки, купальники, кимоно и защитные накладки. Второй слой надевают поверх базового - это шорты, брюки и жилеты. Третий слой защищает от непогоды и включает верхнюю одежду, например куртки и комбинезоны.

Документ также устанавливает жесткие требования к качеству производства. Фабрики должны выпускать одежду строго по утвержденным технологиям и образцам-эталонам. Каждая модель обязана иметь подробное описание с указанием всех материалов и фурнитуры. Кроме того, производители должны следить, чтобы размеры готовых вещей соответствовали нормативам без серьезных отклонений. Особое внимание стандарт уделяет тканям: их нужно подбирать с учетом конкретного вида спорта и климата, в котором человек будет тренироваться.

В последнее время Росстандарт проводит масштабную актуализацию ГОСТов, приводя нормативы в соответствие с текущими запросами рынка и общества. Так, с 1 декабря 2026 года в России вступают в силу новые правила Росстандарта для детских салонов красоты, которые затронут всех мастеров и самозанятых. Для детей от года до 14 лет разрешили стрижки, временное окрашивание, щадящий маникюр без режущих инструментов, аквагрим и прокол ушей, при этом до 10 лет присутствие родителей обязательно.