На мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле нашли человеческую ногу

При сортировке отходов на мусоросортировочном комплексе в Нижнем Тагиле обнаружили отрезанную человеческую ногу. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

Инцидент произошел 12 марта. Нога вместе с другим мусором "подъехала" к сотрудникам по конвейерной ленте в упаковке из одноразовых пеленок, медицинского и черного мусорного пакетов. Других частей тела обнаружено не было.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса, работа цеха была сразу же приостановлена, а на место вызвали правоохранительные органы. Пугающую находку передали полиции для дальнейшей экспертизы и расследования.

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка. Предварительно установлено, что признаков криминала в ситуации не усматривается.