В Свердловской области ожидают дождь с мокрым снегом и понижение температуры

На Среднем Урале ожидается весенний дождь. Такой прогноз на эту неделю дают синоптики.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни Свердловская область будет в зоне слабо выраженного атмосферного фронта: ни значительных осадков, ни резких перепадов температуры не ожидается. Лишь 21 марта при прохождении холодного участка фронта вероятен небольшой дождь с мокрым снегом и понижение температуры на 3-4 градуса.

"В целом оставшийся период марта обещает удержать повышенный фон температуры при малом количестве осадков. Интенсивность уменьшения снежного покрова предполагается по 2-3 см в сутки", - отмечается в прогнозе синоптиков.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловскую область пришла по-настоящему весенняя погода и устойчивые оттепели.