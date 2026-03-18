Госдолг США установил новый рекорд и превысил 39 трлн долларов

Совокупный государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 39 трлн долларов. Согласно данным сервиса usdebtclock.org, который ведет подсчет обязательств в реальном времени, счетчик уже перешагнул эту гигантскую цифру, сообщает РИА Новости. Динамика заимствований впечатляет - еще в конце октября прошлого года министерство финансов США отчитывалось о долге в 38 трлн. Таким образом, на накопление нового триллиона Вашингтону потребовалось менее пяти месяцев.

Официальные документы американского казначейства на середину марта подтверждают стремительный рост пассивов. На 16-е число ведомство зафиксировало сумму в 38,992 трлн долларов, фактически признав близость к новому психологическому порогу. В то же время независимые аналитические платформы, обновляющие статистику ежесекундно, уже показывают значение 39,003 триллиона. Это свидетельствует о том, что государственные расходы Штатов по-прежнему значительно превышают их доходы.

Эксперты отмечают опасную тенденцию: интервалы между триллионными рекордами становятся все короче. Если раньше на подобные скачки уходили годы, то теперь счет идет на месяцы. Постоянное обновление антирекордов на долговом табло остается одной из самых тревожных тем для мировых рынков, так как американская администрация продолжает наращивать заимствования для покрытия бюджетного дефицита. Ситуация наглядно демонстрирует, что долговая нагрузка крупнейшей экономики мира растет в ускоренном темпе.

