18 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Социальные пенсии вырастут до 16,5 тысячи рублей с апреля 2026 года

Социальный фонд России проиндексирует социальные пенсии на 6,8% с 1 апреля 2026 года. После этого решения средняя выплата по стране увеличится более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тысячи рублей в месяц. Ведомство уже рассчитало новые суммы для разных категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке, пишет "РГ".

Сильнее всего индексация затронет выплаты для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Первые начнут получать по 24,5 тысячи рублей, а вторые - по 25,4 тысячи рублей ежемесячно. В обоих случаях прибавка составит около 1,6 тысячи рублей. При этом сотрудники фонда напоминают, что итоговая сумма у каждого пенсионера будет своей, так как размер доплаты напрямую зависит от текущей пенсии человека.

Россиянам не придется подавать заявления или ходить по инстанциям, чтобы получить прибавку. Социальный фонд проведет индексацию проактивно: система сама пересчитает суммы и назначит выплаты в новом размере. Таким образом, пенсионеры получат увеличенные деньги автоматически в установленный срок.

Сообщалось, что к 2030 году российские власти планируют поднять минимальный размер оплаты труда до 35 тысяч рублей в месяц. На данный момент МРОТ уже вырос до 27 093 рублей, и этот порог обязаны соблюдать все регионы страны. Сейчас зарплату на таком уровне получают около 4,5 млн россиян, но в ближайшие шесть лет она должна увеличиться еще как минимум на 8 тысяч рублей.

