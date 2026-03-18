ДТП с автобусом на трассе "Екатеринбург - Тюмень" привело к уголовному делу

После ДТП с пассажирским автобусом на трассе "Екатеринбург - Тюмень" возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщает пресс-служба свердловского СКР.

Напомним, авария произошла вчера - 17 марта около 11.00 на 25-м км трассы. По предварительной информации, водитель автобуса Fiat, следующего по маршруту №141 "Верхнее Дуброво - Екатеринбург", не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутно следовавший фургон Isuzu.

В ДТП пострадало четыре пассажира автобуса 15, 16, 48 и 77 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести. Всего в этот момент в салоне находилось 10 человек.

Личность водителя установлена - это 34-летний житель Верхнего Дуброво с водительским стажем 13 лет. За это время он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По его словам, он отвлекся от управления.

Водитель фургона - 33-летний житель Екатеринбурга, который за девять лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 176 раз. Он рассказал, что ехал со скоростью около 50 км/ч, когда произошел удар в его машину. В момент аварии оба водителя были трезвы.