Telegram задолжал России почти 36 млн рублей по штрафам

Telegram накопил задолженность перед российским бюджетом в размере 35,9 млн рублей. Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, эта сумма сложилась из штрафов, которые выписали мировые судьи Москвы по протоколам Роскомнадзора. Владельцы сервиса вовремя не оплатили взыскания за несоблюдение российских законов, поэтому теперь делом занимаются приставы.

На данный момент специалисты ведут 27 исполнительных производств в отношении мессенджера. По девяти из них приставы уже начали процедуру принудительного взыскания на сумму более 14,2 млн рублей. Остальные дела закрыли по техническим причинам, предусмотренным законом. Основными поводами для штрафов стали материалы от Роскомнадзора и решения столичных судов, которые мессенджер проигнорировал.

В Роскомнадзоре заявили, что Telegram до сих пор не выполняет обязательные требования законодательства. Из-за этого ведомство планирует и дальше ограничивать работу сервиса в стране. Эксперты рынка, включая главу агентства Telecom Daily Дениса Кускова, полагают, что процесс подготовки к блокировке мессенджера почти завершился. При этом специалисты отмечают, что пользователи пока не спешат покидать платформу и переходить в другие приложения, несмотря на юридические проблемы компании.