Игорь Седов поблагодарил астраханских волонтёров и вручил награды городской Думы

В Штабе общественной поддержки города Астрахани состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали представителей волонтёрских движений, неравнодушных граждан, чья ежедневная работа стала важным вкладом в поддержку защитников Отечества, сбора помощи бойцам на СВО.

Спикер городского парламента Игорь Седов в ходе торжественной церемонии награждения добровольцев высказала слова благодарности в адрес волонтёров за их активную гражданскую позицию, благотворительную деятельность и большой личный вклад в оказание помощи бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

Председатель Астраханской городской Думы вручил награды от лица городских депутатов. Он отметил, что волонтеры ежедневно делом доказывают свою преданность Родине и защитникам Отечества.