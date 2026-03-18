Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

ФСБ предотвратила теракт в православном приходе Уфы

Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в одном из православных приходов Уфы, который планировал совершить местный житель. По информации ТАСС, несовершеннолетний изготовил самодельное взрывное устройство для атаки на религиозный объект. Следствие выяснило, что юноша примкнул к запрещенной в России международной террористической группировке. Связь с радикалами он поддерживал через мессенджер, где получал инструкции от пользователя под псевдонимом Мансур аль-Украини, находящегося на украинской территории.

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанный в Уфе несовершеннолетний готовил акт самоподрыва. Юноша собирался привести взрывное устройство в действие в одном из местных храмов во время празднования Пасхи. Организаторы преступления поставили перед подростком задачу устроить атаку в момент максимального скопления прихожан, чтобы увеличить число жертв.

В ходе обыска оперативники изъяли у задержанного экстремистские материалы, символику террористов, а также подробные схемы по сборке бомб и организации нападений. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что подросток не ограничивался подготовкой собственного преступления. Он активно вербовал сверстников, убеждая знакомых старшеклассников вступить в ряды террористической организации. Кроме того, в своих социальных сетях школьник размещал публикации, в которых открыто оправдывал насилие и террористические методы.

Сейчас юноше предъявили обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса, касающимся участия в террористической деятельности и публичных призывов к ней. Следователи настаивают на заключении подозреваемого под стражу на время разбирательства. Правоохранительные органы продолжают изучать контакты подростка, чтобы выявить всех, кто мог попасть под его влияние или помогать в подготовке взрыва.

Ранее МВД предупреждало о новой схеме мошенничества: злоумышленники втираются в доверие к подросткам в интернете и просят их сфотографировать торговые центры или другие людные места. После получения снимков преступники заявляют, что они якобы связаны с Украиной, а эти объекты станут целями для терактов или диверсий, тем самым запугивая детей и вовлекая их в опасные провокации.

Теги: теракт, подросток, взрыв,


