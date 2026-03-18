Сергей Кравчук пригласи семьи Хабаровска стать участниками Фестиваля ГТО

18 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Хабаровский край
Фото: Накануне.RU

Сергей Кравчук пригласи семьи Хабаровска стать участниками Фестиваля ГТО

Муниципальный этап Фестиваля ГТО среди семейных команд пройдёт в Хабаровске 11 апреля, сообщил в своем телеграмм-канале мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

Мероприятие пройдет в Центре развития баскетбола Хабаровска - улица Королёва, 4б. Те сборные, которые покажут лучший результат, примут участие уже в краевом фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд. А семья, занявшая первое место в региональных испытаниях, отправится на Всероссийский этап фестиваля.

Все желающие принять участие должны иметь медицинский допуск (справку) с 1 или 2 группой здоровья или фразой на медицинском допуске «допущен к выполнению норм ГТО» на каждого члена семьи. Также родство участников должно быть подтверждено документально и все члены семьи должны быть зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО.

Участниками могут стать семьи из 4 участников (ребёнок: мальчик или девочка в возрасте от 8 до 11 лет, мама и папа в возрасте от 25 до 49 лет и бабушка или дедушка в возрасте от 50 до 69 лет) и из 3 участников (ребёнок: мальчик или девочка в возрасте от 8 до 11 лет, мама и папа в возрасте от 25 до 49 лет).

ГТО знак символика(2016)|Фото: Накануне.RU

«Спорт – это не только здоровье, но и крепкая семья, - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Фестиваль ГТО среди семейных команд –замечательная инициатива, которая позволяет нам объединить поколения хабаровчан. 2026 год объявлен губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным Годом спорта, и мы продолжаем активно развивать спортивное движение. Я призываю всех хабаровчан принять активное участие в этом празднике спорта, ведь вместе мы можем достичь гораздо большего. Это отличный шанс провести время с близкими, проверить свои силы и, конечно же, получить заряд позитивных эмоций».

Всю информацию по участию в мероприятии можно узнать по телефону 47-02-81 или по электронной почты gto.hab27@mail.ru.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, гто, фестиваль семейных команд, год спорта


