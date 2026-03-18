Сергей Кравчук пригласи семьи Хабаровска стать участниками Фестиваля ГТО

Муниципальный этап Фестиваля ГТО среди семейных команд пройдёт в Хабаровске 11 апреля, сообщил в своем телеграмм-канале мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

Мероприятие пройдет в Центре развития баскетбола Хабаровска - улица Королёва, 4б. Те сборные, которые покажут лучший результат, примут участие уже в краевом фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд. А семья, занявшая первое место в региональных испытаниях, отправится на Всероссийский этап фестиваля.

Все желающие принять участие должны иметь медицинский допуск (справку) с 1 или 2 группой здоровья или фразой на медицинском допуске «допущен к выполнению норм ГТО» на каждого члена семьи. Также родство участников должно быть подтверждено документально и все члены семьи должны быть зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО.

Участниками могут стать семьи из 4 участников (ребёнок: мальчик или девочка в возрасте от 8 до 11 лет, мама и папа в возрасте от 25 до 49 лет и бабушка или дедушка в возрасте от 50 до 69 лет) и из 3 участников (ребёнок: мальчик или девочка в возрасте от 8 до 11 лет, мама и папа в возрасте от 25 до 49 лет).

«Спорт – это не только здоровье, но и крепкая семья, - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Фестиваль ГТО среди семейных команд –замечательная инициатива, которая позволяет нам объединить поколения хабаровчан. 2026 год объявлен губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным Годом спорта, и мы продолжаем активно развивать спортивное движение. Я призываю всех хабаровчан принять активное участие в этом празднике спорта, ведь вместе мы можем достичь гораздо большего. Это отличный шанс провести время с близкими, проверить свои силы и, конечно же, получить заряд позитивных эмоций».

Всю информацию по участию в мероприятии можно узнать по телефону 47-02-81 или по электронной почты gto.hab27@mail.ru.