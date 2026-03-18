В Перми педагог обматерил школьниц и предлагал им выпить "вискарика"

Педагог МАОУ "ЭнергоПолис" в Перми оскорблял школьниц, нецензурно выражался и предложил им выпить "вискарика", сообщает "АиФ Прикамье".

В сети появились видео с неадекватными действиями молодого учителя. На кадрах ролика школьницы ведут диалог с педагогом: он просит подойти девочек поближе, а когда они отказываются, начинает оскорблять их, выражается нецензурной бранью, а потом предлагает вместе выпить "вискарика". В ответ на это ученицы школы "ЭнергоПолис" интересуются: "А вы точно учитель?". На другом видео учитель странно поднимается по лестнице. Он прижимается к стенам и идет "неуверенной походкой".

В департаменте образования Перми подтвердили факт нарушения правил внутреннего распорядка и профессиональной этики учителем. Трудовые отношения с педагогом прекращены на основании приказа директора от 17 марта 2026 года.