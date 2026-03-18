В Хабаровске в рамках выполнения поручения мэра проводят расконсервации ливневых сетей

18 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

В Хабаровске в рамках выполнения поручения мэра проводят расконсервации ливневых сетей

Мэр Хабаровска поставил задачу перед соответствующими городскими службами провести работу по оперативной подготовке дорожной инфраструктуры к периоду активного таяния снега. 

Плюсовые температуры и  активное снеготаяние диктуют необходимость перехода городских служб на усиленный режим работы. Главная задача - очистка прибордюрных зон от снежных накоплений и подготовка системы ливневой канализации к пропуску талых вод. Также дорожные службы очищают газоны и участки вдоль дорог, чтобы вода не скапливалась на проезжей части.

(2026)|Фото: khv27.ru

«По поручению мэра города мы приступили к усиленному вывозу снега с прибордюрных зон и газонов. Темпы постоянно наращиваем, так как при наступлении плюсовых температур днем происходит стабильное таяние снега, и вода попадает на проезжую часть. Параллельно мы приступили к расконсервации ливневой канализации. В первую очередь это касается Амурского и Уссурийского бульваров и самых низких точек города. Пока работаем точечно и аккуратно, мониторим ситуацию на участках с наибольшим скоплением воды», - рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Специалисты поясняют, что технология консервации ливневок поздней осенью - вынужденная мера, применяемая по всей стране: решетки закрывают специальным материалом, чтобы предотвратить попадание воды в систему и ее последующее промерзание на десятки метров вглубь. На данный момент дорожники обследуют ливневые колодцы на предмет повреждений и очищают их от мусора и песка.

(2026)|Фото: khv27.ru

«На зиму ливневки закрываются, чтобы вода не попадала в трубы, иначе она может замерзнуть. Растопить такой лед внутри системы отвода воды - процесс очень трудоемкий и сложный. Сейчас мы снимаем накрывной материал и сразу обследуем колодцы на работоспособность и наличие повреждений. Если выявляются дефекты, незамедлительно принимаем оперативные меры. Более активную фазу начнем, когда прекратятся стойкие минусовые температуры ночью», - сказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Необходимо провести очистку более 100 ключевых колодцев в Хабаровске. В краевой столице задействованы 2 специализированные бригады на данный момент, далее их количество будет увеличено. Завершить открытие ливневых сетей планируется до 10 апреля, однако при благоприятных погодных условиях работы могут быть закончены раньше.

Теги: сергей кравчук, ливневая канализация, очистка дорог, мэр хабаровска


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети