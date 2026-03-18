В Хабаровске в рамках выполнения поручения мэра проводят расконсервации ливневых сетей

Мэр Хабаровска поставил задачу перед соответствующими городскими службами провести работу по оперативной подготовке дорожной инфраструктуры к периоду активного таяния снега.

Плюсовые температуры и активное снеготаяние диктуют необходимость перехода городских служб на усиленный режим работы. Главная задача - очистка прибордюрных зон от снежных накоплений и подготовка системы ливневой канализации к пропуску талых вод. Также дорожные службы очищают газоны и участки вдоль дорог, чтобы вода не скапливалась на проезжей части.

«По поручению мэра города мы приступили к усиленному вывозу снега с прибордюрных зон и газонов. Темпы постоянно наращиваем, так как при наступлении плюсовых температур днем происходит стабильное таяние снега, и вода попадает на проезжую часть. Параллельно мы приступили к расконсервации ливневой канализации. В первую очередь это касается Амурского и Уссурийского бульваров и самых низких точек города. Пока работаем точечно и аккуратно, мониторим ситуацию на участках с наибольшим скоплением воды», - рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Специалисты поясняют, что технология консервации ливневок поздней осенью - вынужденная мера, применяемая по всей стране: решетки закрывают специальным материалом, чтобы предотвратить попадание воды в систему и ее последующее промерзание на десятки метров вглубь. На данный момент дорожники обследуют ливневые колодцы на предмет повреждений и очищают их от мусора и песка.

«На зиму ливневки закрываются, чтобы вода не попадала в трубы, иначе она может замерзнуть. Растопить такой лед внутри системы отвода воды - процесс очень трудоемкий и сложный. Сейчас мы снимаем накрывной материал и сразу обследуем колодцы на работоспособность и наличие повреждений. Если выявляются дефекты, незамедлительно принимаем оперативные меры. Более активную фазу начнем, когда прекратятся стойкие минусовые температуры ночью», - сказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Необходимо провести очистку более 100 ключевых колодцев в Хабаровске. В краевой столице задействованы 2 специализированные бригады на данный момент, далее их количество будет увеличено. Завершить открытие ливневых сетей планируется до 10 апреля, однако при благоприятных погодных условиях работы могут быть закончены раньше.