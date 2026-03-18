В Чувашской республике ввели жесткий карантин

Министерство сельского хозяйства Чувашии объявило чрезвычайный режим в Батыревском муниципальном округе после обнаружения смертоносных бактерий на местной ферме. Специалисты республиканской ветлаборатории подтвердили наличие пастереллеза у животных, принадлежащих предприятию ЗАО "Батыревский", с помощью высокоточных ПЦР-тестов. Глава регионального Минсельхоза Андрей Макушев подчеркнул, что республика столкнулась с этой болезнью впервые. Инфекция крайне опасна для коров и овец, поэтому власти немедленно изолировали очаг заражения и привели противоэпизоотический отряд в состояние полной готовности.

Сейчас оперативный штаб координирует работу по локализации заболевания в границах округа. Ветеринары проводят профилактические рейды, общаясь с фермерами и владельцами частных подворий, чтобы не допустить распространения заразы. Похожая ситуация с начала года наблюдается и в Новосибирской области, где из-за пастереллеза и бешенства специалистам приходится изымать скот у населения для полной дезинфекции помещений. Там власти уже внедрили систему выплат: пострадавшие жители будут получать пособия в размере прожиточного минимума в течение девяти месяцев, а государство покроет часть расходов на покупку новых телят.

Федеральный Россельхознадзор взял ситуацию в обоих регионах под особый контроль. Правительство России направило в проблемные зоны специальную рабочую группу для проверки эффективности принимаемых мер. Эксперты должны убедиться, что местные службы оперативно купируют очаги инфекции и соблюдают все санитарные нормы. Власти Чувашии рассчитывают, что жесткие карантинные ограничения помогут быстро остановить распространение бактерий и защитить поголовье скота в соседних районах.

Ранее губернатор Курганской области ввел карантин в городе Шумиха после того, как в одном из личных хозяйств на улице Первомайской обнаружили очаг бешенства. В радиусе 500 метров от этого места теперь действуют строгие запреты: нельзя лечить, забивать или продавать животных, проводить выставки и ярмарки, а также ловить диких зверей.