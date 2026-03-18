В Ноябрьске осудили водителя, по вине которого погибли пять человек

В Ноябрьске городской суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении водителя за ДТП, в котором погибли пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

28 июня 2025 года на автодороге Сургут - Салехард в районе 297-го километре на территории Пуровского района Ямала водитель автомобиля нарушил требования ПДД и столкнулся со встречной машиной. В результате аварии погибли пять человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью.