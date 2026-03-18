Житель Нижнего Тагила потратил все деньги на ставках и инсценировал свое ограбление

В Нижнем Тагиле перед судом предстает житель города, обвиняемый в ложном доносе о совершении преступления. Перед этим он потратил все свои деньги на ставках.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце ноября 2025 года 38-летний тагильчанин обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что у него похитили деньги и имущество общей стоимостью 22 тысячи рублей. Преступление было якобы совершено в лесопарковой зоне "Пихтовые горы" в Дзержинском районе.

Однако вскоре силовики установили, что никакого ограбления не было, а причиной обращения в отдел стало то, что уралец потратил все деньги на ставки в букмекерской конторе и хотел скрыть это от родственников. Более того, перед тем как пойти в полицию, мужчина для искусственного создания доказательств ограбления оставил под кустом лесопарка свою сумку с сотовым телефоном и банковской картой.

Когда обман вскрылся, тагильчанин не стал отпираться и признал вину. Теперь его дело рассмотрит Дзержинский районный суд.