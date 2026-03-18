Застройщика оштрафовали на 10 миллионов за взятку при строительстве школы и детсада в Верхней Пышме

Строительную компанию ООО "СК Интег" оштрафовали на дачу взятки при реализации контрактов на строительство школы и детского сада в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Установлено, что с марта 2024-го по январь 2025 года управляющий компании передал начальнику МКУ "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма" в качестве взятки автомобиль стоимостью свыше 5,5 млн рублей и деньги суммой 5,1 млн рублей. За это юридическое лицо должно было содействовать при реализации контрактов на строительство школы и детского сада, а также обеспечивать ускоренную приемку и оплату выполненных работ по строительству указанных объектов.

В отношении ООО "СК Интег" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в крупном размере". Организация оштрафована на 10 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере свыше 1,2 млн рублей в доход государства.

Также был осужден и управляющий ООО "СК Интег" - по ч. 5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностном лицу, в особо крупном размере". За свои действия он получил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года и штрафом свыше 10,6 млн рублей (1-кратный размер взятки). В отношении уже бывшего начальника муниципального учреждения уголовное дело направлено в суд.