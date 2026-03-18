Молдавия начала переговоры о вступлении в ЕС по последним трем кластерам

Молдавия и ЕС перешли к техническим переговорам по последним трем кластерам переговорного процесса о вступлении в ЕС. Об этом заявила во время визита в Брюссель вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимов.

Сами названия кластеров имеют характерные названия: "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка и устойчивая связанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность". То есть, помимо экономических и политических вопросов, насквозь пронизаны идеологией "новых ценностей". Но Герасимов воодушевлена тем, что открывается новый, последний этап в деле присоединения к ЕС.

Представитель президента Молдавии по европейским делам Нику Попеску ранее признал, что открытие новых кластеров является большим прогрессом, но это еще не завершающий этап. Требуется продолжение реформ и последовательное выполнение всех указаний ЕС. Переговоры о принятии Молдавии ни к чему не обязывают и Европу.

Лидер партии "Сердце Молдовы" и экс-башкан Гагаузии Ирина Влах считает, что евроинтеграция является способом правящей партии "Действие и солидарность" оставаться у власти. В 2028 году должны пройти президентские выборы, а в 2029 – парламентские. Людей будут убеждать голосовать за власть, чтобы и дальше "двигаться в Европу". Поэтому и называется срок вступления в ЕС - 2030 год.