Громкая музыка в авто ночью может стоить водителю двух тысяч рублей

Российские автомобилисты рискуют получить штраф в размере до двух тысяч рублей за прослушивание мощной аудиосистемы в вечерние и ночные часы. Об этом сообщил РИА Новости эксперт из Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров. Специалист пояснил, что слишком громкие звуки из салона машины напрямую нарушают региональные законы о соблюдении тишины и покоя граждан. Если водитель решит включить магнитолу на полную громкость в период с 23:00 до 07:00, сотрудники полиции могут вынести ему официальное предупреждение или выписать административный штраф от 1000 до 2000 рублей.

Юрист также уточнил, что точные временные рамки "тихого часа" каждый субъект Российской Федерации устанавливает самостоятельно. В зависимости от региона эти границы могут сдвигаться, поэтому водителям стоит заранее изучить местные правила. При этом законодательство ограничивает максимальный размер финансового наказания для физических лиц. По словам Зокирова, региональные власти не имеют права назначать штраф за подобное нарушение свыше пяти тысяч рублей.

Таким образом, любителям ночных поездок с музыкальным сопровождением следует помнить о возможных расходах из-за жалоб соседей или патрульных служб.

Кстати, Госдума окончательно утвердила закон, который запрещает штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО с камер чаще одного раза в сутки. Теперь, даже если машина без страховки проедет под десятками дорожных комплексов за одну поездку, владелец получит лишь одно постановление на 800 рублей в день.