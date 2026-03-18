ЦСКА обновил исторический антирекорд в Кубке России

18 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

ЦСКА обновил исторический антирекорд в Кубке России

Московский ЦСКА завершил ответный поединок полуфинала "пути РПЛ" с катастрофическим для себя результатом. В гостевой встрече против "Краснодара" столичный коллектив пропустил четыре безответных гола, зафиксировав на табло итоговый счет 0:4. Данное поражение официально признано самым крупным провалом "красно-синих" за все время их участия во втором по значимости футбольном турнире страны. До этого момента армейский клуб ни разу не позволял оппонентам обыгрывать себя в кубковых матчах с преимуществом более чем в три мяча, что делает прошедшую игру уникальной с точки зрения негативной статистики.

Если анализировать все выступления команды в национальных первенствах, то более болезненный удар ЦСКА получал лишь в начале девяностых годов. В 1993 году в рамках чемпионата России московский "Спартак" разгромил принципиального соперника со счетом 6:0, что до сих пор считается абсолютным антирекордом клуба в лиге. Нынешнее фиаско в Краснодаре выглядит особенно неожиданным, учитывая результат первой встречи этих команд. В стартовом полуфинальном матче подопечные московского клуба уверенно переиграли южан со счетом 3:1, создав, казалось бы, надежный задел для прохода в следующую стадию.

Несмотря на разгромный счет и вылет из верхней сетки турнира, армейцы сохраняют теоретические шансы на завоевание трофея благодаря действующему регламенту. Теперь ЦСКА предстоит продолжить борьбу во втором раунде полуфинала "пути регионов". Оппонентом столичного коллектива станет триумфатор пары "Крылья Советов" - "Локомотив". Таким образом, у футболистов остается возможность реабилитироваться перед фанатами за историческую неудачу и попытаться пробиться в финал через нижнюю сетку, где любая последующая осечка приведет к окончательному вылету из розыгрыша.

Сообщалось, что состав московского ЦСКА пополнил 30-летний защитник из Бразилии Матеус Рейс. Опытный футболист подписал контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Теги: спорт, цска, кубок,


