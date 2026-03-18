ЦСКА обновил исторический антирекорд в Кубке России

Московский ЦСКА завершил ответный поединок полуфинала "пути РПЛ" с катастрофическим для себя результатом. В гостевой встрече против "Краснодара" столичный коллектив пропустил четыре безответных гола, зафиксировав на табло итоговый счет 0:4. Данное поражение официально признано самым крупным провалом "красно-синих" за все время их участия во втором по значимости футбольном турнире страны. До этого момента армейский клуб ни разу не позволял оппонентам обыгрывать себя в кубковых матчах с преимуществом более чем в три мяча, что делает прошедшую игру уникальной с точки зрения негативной статистики.

Если анализировать все выступления команды в национальных первенствах, то более болезненный удар ЦСКА получал лишь в начале девяностых годов. В 1993 году в рамках чемпионата России московский "Спартак" разгромил принципиального соперника со счетом 6:0, что до сих пор считается абсолютным антирекордом клуба в лиге. Нынешнее фиаско в Краснодаре выглядит особенно неожиданным, учитывая результат первой встречи этих команд. В стартовом полуфинальном матче подопечные московского клуба уверенно переиграли южан со счетом 3:1, создав, казалось бы, надежный задел для прохода в следующую стадию.

Несмотря на разгромный счет и вылет из верхней сетки турнира, армейцы сохраняют теоретические шансы на завоевание трофея благодаря действующему регламенту. Теперь ЦСКА предстоит продолжить борьбу во втором раунде полуфинала "пути регионов". Оппонентом столичного коллектива станет триумфатор пары "Крылья Советов" - "Локомотив". Таким образом, у футболистов остается возможность реабилитироваться перед фанатами за историческую неудачу и попытаться пробиться в финал через нижнюю сетку, где любая последующая осечка приведет к окончательному вылету из розыгрыша.

Сообщалось, что состав московского ЦСКА пополнил 30-летний защитник из Бразилии Матеус Рейс. Опытный футболист подписал контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.