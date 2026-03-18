Семья погибшего летчика ВВС США выступила против войны с Ираном

Семья погибшего американского летчика Тайлера Симмонса выступила против войны с Ираном. Они заявили, что нападение на Иран ничем не оправдано.

"Нам не нужно было участвовать в этой войне <...>. Этого можно было избежать", – сказал отец погибшего, призывая прекратить войну.

На прошлой неделе в авиакатастрофе над Ираком погиб экипаж американского самолета-заправщика - шесть человек. Центральное командование ВС США заверяет, что причиной катастрофы не был дружественный огонь.

Двоюродный брат Симмонса рассказал, что семья пережила "худший кошмар, который мы когда-либо могли себе представить". А США вообще не нужна эта война.

По данным Пентагона, уже более 200 американских солдат получили ранения в войне против Ирана, но почти все они якобы незначительные. При этом число погибших военных уже достигло 13 человек. В Иране же называют совсем другие цифры. Потери США в живой силе только за первую неделю войны составили 200 убитыми и более 3 тысяч ранеными. Даже если истинные цифры посередине, то потери США слишком чувствительны, чтобы быть незаметными.

Накануне в США уволился глава контртеррористического центра Джо Кент в знак несогласия с новой развязанной войной. Он сказал, что она была начата под давлением Израиля и его лобби. В США войну против Ирана не одобряют более 70% населения.