18 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Квартирный вопрос мельчает: россияне переходят на компактное жилье

Российский рынок первичного жилья столкнулся с заметным сокращением площади проданных лотов в начале 2026 года. Покупатели в январе и феврале выбирали квартиры в среднем на 3,4% меньше, чем годом ранее. Статистика ЦИАН зафиксировала этот показатель на отметке 44,5 квадратных метра. Процесс "сжатия" жилого пространства ускорился: если за весь прошлый год средний метраж лота снизился всего на 2%, то теперь падение стало более резким. Аналитики из Dataflat.ru подтверждают этот тренд, отмечая сокращение площади реализованных объектов до 44,7 "квадрата", сообщает "Ъ".

Главной причиной такой динамики эксперты называют стремление граждан сэкономить в условиях роста цен. В столичном регионе стоимость одного метра в феврале достигла 510 тысяч рублей, что заставляет людей жертвовать простором ради сохранения бюджета сделки. Малогабаритное жилье активно скупают и частные инвесторы для последующей сдачи в аренду. Сами застройщики тоже подстраиваются под спрос, увеличивая в своих проектах долю небольших студий и однушек. Это позволяет компаниям удерживать общую стоимость предложения на доступном уровне и сохранять высокие темпы продаж.

Наиболее ощутимо квартиры "похудели" в Омске, Самаре и Казани - там площади проданных лотов сократились на 8-9%. Самое тесное жилье люди приобретают в городах-спутниках, таких как Кудрово, Химки или Михайловск. На этом фоне выделяется Москва, где средний размер купленной квартиры, напротив, вырос на 2% до 53,2 метра. Такая ситуация сложилась из-за запрета властей проектировать жилье меньше 28 "квадратов". Старые запасы микро-квартир постепенно заканчиваются, а девелоперы все чаще выводят на столичный рынок дорогие и просторные объекты высокого класса. Специалисты полагают, что в большинстве регионов тенденция к уменьшению площади жилья сохранится и в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что покупка обычной однушки в ипотеку по рыночным ставкам обходится жителям крупных городов в среднем в 110 тысяч рублей ежемесячно, а в Москве этот платеж и вовсе достигает заоблачных 292 тысяч рублей. Эксперты подсчитали, что даже при небольшом снижении процентов в начале 2026 года такие кредиты остаются неподъемными для большинства, при этом в Казани, Петербурге и Нижнем Новгороде плата банку уже давно перевалила за 100 тысяч.

