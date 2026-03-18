Браконьер из Мегиона во время незаконной рыбалки напал на инспектора рыбоохраны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Все произошло на реке Кирьяс. Рыбак установил капроновую сеть и незаконно выловил 28 особей рыбы разных пород. В этот момент его заметил государственный инспектор рыбоохраны и начал изымать сеть. В ответ браконьер ударил инспектора по руке, в которой тот держал видеорегистратор "Дозор". Устройство упало за борт и утонуло. Затем мужчина достал нож и, сократив дистанцию, продемонстрировал его инспектору, после чего скрылся, не дождавшись оформления протокола.

На следующий день браконьер прибыл в акваторию реки Обь, где выловил еще 48 особей рыбы. Однако мужчина был задержан на месте другим инспектором.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В результате преступных действий обвиняемого водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму свыше 76 тыс. рублей, который полностью возмещен. В ходе следствия на лодку и мотор общей стоимостью 513 тыс. рублей наложен арест.