Убытки вместо прибыли: "Русал" раскрыл финансовые итоги года

"Русал" опубликовал свежую отчетность по международным стандартам, которая отразила непростое положение дел в отрасли за 2025 год. Вместо положительного результата в 803 млн долларов, зафиксированного годом ранее, объединенная компания ушла в минус на 455 млн долларов. Скорректированная прибыль до вычета налогов и процентов также просела почти на тридцать процентов, едва превысив миллиардную отметку. Такие цифры свидетельствуют о серьезном давлении на операционную эффективность бизнеса в текущих условиях, пишет "Ъ".

Впрочем, в финансовом документе есть и растущие показатели: общая выручка предприятия увеличилась на 22,6%, вплотную приблизившись к порогу в 15 млрд долларов. Параллельно с этим "Русал" нарастил инвестиции в собственные мощности, потратив на капитальные нужды почти полтора миллиарда долларов. Производственные итоги оказались неоднородными: если выпуск чистого алюминия немного сократился, то объемы добытого сырья заметно выросли. Так, производство бокситов подскочило на 16%, а глинозема - почти на 7%, что говорит о фокусе на сырьевой базе.

Несмотря на масштаб деятельности, корпорация вынуждена оптимизировать свои активы из-за рыночной конъюнктуры. Еще в конце 2025 года представители компании предупреждали о постепенном снижении выработки алюминия. Более того, управленцы приняли решение о временной заморозке мощностей по выпуску кремния на своей иркутской площадке. Остановка этого направления запланирована на начало 2026 года.