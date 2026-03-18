Уралец расправился с другом из-за игры в нарды, а тело утопил в водохранилище

18 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Уралец расправился с другом из-за игры в нарды, а тело утопил в водохранилище

В Первоуральске вынесен приговор по делу о расправе из-за игры в нарды. Сам подсудимый настаивал на самообороне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2025 года Александр Черепанов отдыхал с друзьями на базе отдыха "Зеленый мыс". Как показало расследование, они выпивали, играли в нарды и в какой-то момент разругались из-за правил игры.

По версии следствия, Черепанов схватил металлический ковш и ударил им по голове оппонента, а когда тот скончался, решил спрятать труп. Вместе с двумя товарищами они погрузили тело в лодку, привязали к ногам погибшего металлический груз и скинули в Волчихинское водохранилище.

В дальнейшем Черепанов просил переквалифицировать статью на превышение необходимой самообороны. Однако Первоуральский городской суд признал его виновным по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Уральцу назначено 9,5 лет колонии строгого режима.

Александр Черепанов в суде(2026)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, также суд взыскал с Александра Черепанова в пользу близкого родственника погибшего компенсацию морального вреда в 2 млн рублей. Уголовное дело одного из сообщников, который помогал утопить тело, было прекращено в связи с его смертью.

Напомним, в прошлом году житель Среднего Урала убил друга, выиграв его жизнь в "Камень, ножницы, бумага".

Теги: суд, нарды, Первоуральск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети