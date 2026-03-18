Уралец расправился с другом из-за игры в нарды, а тело утопил в водохранилище

В Первоуральске вынесен приговор по делу о расправе из-за игры в нарды. Сам подсудимый настаивал на самообороне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2025 года Александр Черепанов отдыхал с друзьями на базе отдыха "Зеленый мыс". Как показало расследование, они выпивали, играли в нарды и в какой-то момент разругались из-за правил игры.

По версии следствия, Черепанов схватил металлический ковш и ударил им по голове оппонента, а когда тот скончался, решил спрятать труп. Вместе с двумя товарищами они погрузили тело в лодку, привязали к ногам погибшего металлический груз и скинули в Волчихинское водохранилище.

В дальнейшем Черепанов просил переквалифицировать статью на превышение необходимой самообороны. Однако Первоуральский городской суд признал его виновным по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". Уральцу назначено 9,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, также суд взыскал с Александра Черепанова в пользу близкого родственника погибшего компенсацию морального вреда в 2 млн рублей. Уголовное дело одного из сообщников, который помогал утопить тело, было прекращено в связи с его смертью.

Напомним, в прошлом году житель Среднего Урала убил друга, выиграв его жизнь в "Камень, ножницы, бумага".