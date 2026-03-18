В России могут ввести миллионные штрафы за новости о преступлениях

18 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут ввести миллионные штрафы за новости о преступлениях

Госсовет Татарстана направил в Госдуму проект закона, который радикально меняет правила освещения криминальных событий и судебных процессов. Депутаты хотят наложить запрет на публикацию любых «обвинительных сведений» в прессе и социальных сетях до того момента, пока решение суда не обретет законную силу. Инициативу уже прокомментировал зампред профильного комитета Госдумы Александр Ющенко. Он предложил дополнить документ запретом на использование клише "В Госдуме считают…", чтобы личные высказывания отдельных политиков не воспринимали как официальную позицию всего государственного органа, пишет Газета.ру.

Законопроект вносит правки в действующее законодательство о СМИ и устанавливает жесткие рамки для подачи материалов. Теперь авторы обязаны соблюдать абсолютный нейтралитет и избегать любых намеков на виновность человека или организации, пока идет следствие. Разработчики документа подчеркивают: стандартные журналистские оговорки вроде "по версии следствия", "возможно" или "как сообщают источники" больше не защитят редакцию от ответственности. Если общая подача информации формирует у аудитории мнение о виновности героя публикации, это сочтут нарушением закона.

В качестве примера запретного контента авторы приводят сообщения о бытовых конфликтах или драках, где участников называют преступниками до завершения процесса. За подобные публикации законодатели предлагают наказывать рублем. Рядовым авторам придется отдать в бюджет до 300 тысяч рублей, руководителям - до 700 тысяч, а медиакомпаниям грозят санкции до двух млн рублей. Специальная комиссия завершит анализ этой инициативы и подготовит официальный отзыв к 22 апреля.

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


