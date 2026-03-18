В России могут ввести миллионные штрафы за новости о преступлениях

Госсовет Татарстана направил в Госдуму проект закона, который радикально меняет правила освещения криминальных событий и судебных процессов. Депутаты хотят наложить запрет на публикацию любых «обвинительных сведений» в прессе и социальных сетях до того момента, пока решение суда не обретет законную силу. Инициативу уже прокомментировал зампред профильного комитета Госдумы Александр Ющенко. Он предложил дополнить документ запретом на использование клише "В Госдуме считают…", чтобы личные высказывания отдельных политиков не воспринимали как официальную позицию всего государственного органа, пишет Газета.ру.

Законопроект вносит правки в действующее законодательство о СМИ и устанавливает жесткие рамки для подачи материалов. Теперь авторы обязаны соблюдать абсолютный нейтралитет и избегать любых намеков на виновность человека или организации, пока идет следствие. Разработчики документа подчеркивают: стандартные журналистские оговорки вроде "по версии следствия", "возможно" или "как сообщают источники" больше не защитят редакцию от ответственности. Если общая подача информации формирует у аудитории мнение о виновности героя публикации, это сочтут нарушением закона.

В качестве примера запретного контента авторы приводят сообщения о бытовых конфликтах или драках, где участников называют преступниками до завершения процесса. За подобные публикации законодатели предлагают наказывать рублем. Рядовым авторам придется отдать в бюджет до 300 тысяч рублей, руководителям - до 700 тысяч, а медиакомпаниям грозят санкции до двух млн рублей. Специальная комиссия завершит анализ этой инициативы и подготовит официальный отзыв к 22 апреля.