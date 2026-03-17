Трамп заявил о скорой отставке Макрона

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что президент Франции Эммануэль Макрон "очень скоро покинет свой пост", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Трамп написал в соцсетях, что США не нуждаются в помощи НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею в конфликте с Ираном. Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана

14 марта Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. 16 марта американский лидер сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон согласился помочь разблокировать Ормузский пролив для обеспечения свободного судоходства. Однако 17 марта Макрон заявил, что Париж не является стороной военного конфликта и не станет принимать участие в операции по разблокировке Ормузского пролива.

Сам Трамп заявил, что "союзники" совершают большую ошибку.

Отметим, что на заявление Трампа уже отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Бон жур, как говорится", - с иронией прокомментировала Захарова.