Трамп заявил, что США не нужна помощь НАТО в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи НАТО и других союзников, включая Австралию, Японию и Южную Корею в конфликте с Ираном, передает корреспондент Накануне.RU.

В своей соцсети он написал, что "союзники" по НАТО проинформировали США о том, что они не хотят участвовать в военной операции против Ирана.

"Мы больше не "нуждаемся" и не желаем помощи стран НАТО — она нам никогда и не была нужна! То же самое касается Японии, Австралии или Южной Кореи", - написал Трамп.

При этом журналистам он сообщил, что НАТО совершает "очень глупую ошибку, отказывая США в помощи в операции против Ирана".

"Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. И я давно говорил, что мне интересно, будет ли НАТО когда-нибудь рядом, чтобы поддержать нас. Так что это было отличное испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом", - приводят его слова РИА Новости.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.14 марта Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.