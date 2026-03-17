17 Марта 2026
Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Депутаты Городской Думы Астрахани стали участниками окружного форума «Есть результат»

Председатель Городской Думы Астрахани, региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Игорь Седов, а также руководитель фракции партии «Единая Россия» в Городской Думе Николай Шайдин,  председатель общественного совета партийного проекта «Школа ЖКХ», руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Городской Думы Александр Тихонов, депутаты Городской Думы Даниял Абдрахманов и Михаил Заплавнов приняли участие во втором отчётно-программном форуме «Единой России» под названием «Есть результат».

Мероприятие проходило в Ростове-на-Дону. Ключевой повесткой встречи, собравшей руководство партии, представителей Правительства РФ и экспертов отрасли, стали вопросы развития ЖКХ и жилищного строительства.

Выступая с докладом, Игорь Седов подвёл итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Астраханской области. Он подчеркнул, что за пять лет подход к благоустройству изменился: от разовых работ город перешел к комплексному созданию современной инфраструктуры.

Статистика подтверждает успех: в регионе обновлено более 450 территорий. При этом вовлеченность жителей выросла вдвое — с 53,5 тысяч участников голосования в 2021 году до 106,1 тысяч в текущем. Главным проектом ближайшего времени станет набережная реки Кутум — объект-победитель народного голосования, работы на котором стартуют уже в этом году.

