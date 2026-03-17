Начальникам районных ДЭУ пригрозили увольнением за грязь в Екатеринбурге

Начальникам районных ДЭУ Екатеринбурга пригрозили последовательными санкциями за неубранные от снега и грязи дороги и тротуары. Об этом сообщает Тelegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией.



По его данным, замглавы Екатеринбурга по благоустройству Александр Толкачёв "устроил разнос" руководителям дорожных служб города. Если те не выполнят стандарты уборки к определённым срокам, сначала их ждёт отпуск без содержания, а в случае неудовлетворительного результата, и увольнение.

Напомним, что ещё на прошлой неделе прокуратура отреагировала на жалобы жителей Екатеринбурга, которые столкнулись с гололедом на дорогах у тротуаров и остановок, и организовала проверку. Сразу после этого пришло потепление, а жалобы горожан на гололед сменились недовольством сугробами рыхлого снега и грязью на тротуарах.