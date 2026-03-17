Власти Петербурга сообщили, чем заменить пропавший мобильный интернет

В Санкт-Петербурге возможны перебои с мобильным интернетом. В комитете по информатизации и связи правительства города сообщили, чем можно его заменить.

Отключения мобильного интернета в городе возможны ради безопасности. Комитет рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi "SPB_FREE". Доступ осуществляется через авторизацию с помощью мобильного телефона, сообщает комитет.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался о том, почему в крупных городах России есть проблемы с мобильным интернетом, и когда они закончатся. Перебои есть на фоне перенастройки маршрутизации трафика, и в ближайшие недели эта работа будет завершена, сказал политик.